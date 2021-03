Sanremo è Orietta Berti Show: "Se usi l'autotune non sai cantare e vai a casa", "Vorrei duettare con i NAZIskin" (Di venerdì 5 marzo 2021) Oriettona nazionale continua a regalarci emozioni con le sue interviste. Dopo aver raccontato di essere stata inseguita da tre volanti della polizia per aver violato il coprifuoco, oggi ha lanciato il suo appello contro l'utilizzo dell'autotune toccandola pianissimo con un «Se uno non sa cantare va a casa». Inoltre, per non farci mancare niente, ha dichiarato che le piacerebbe tanto duettare con i NAZIskin, sbagliando il nome dei Maneskin. Le sue gag sono ovviamente diventate virali sui social e noi non vediamo l'ora di assistere alle prossime. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto trash) “Io voglio fare un comunicato: io ho cantato con un microfono normale, senza l’aiuto dell’intonazione come usano quasi tutti qua, ... Leggi su sicksadworld (Di venerdì 5 marzo 2021) Oriettona nazionale continua a regalarci emozioni con le sue interviste. Dopo aver raccontato di essere stata inseguita da tre volanti della polizia per aver violato il coprifuoco, oggi ha lanciato il suo appello contro l'utilizzo dell'toccandola pianissimo con un «Se uno non sava a». Inoltre, per non farci mancare niente, ha dichiarato che le piacerebbe tantocon i, sbagliando il nome dei Maneskin. Le sue gag sono ovviamente diventate virali sui social e noi non vediamo l'ora di assistere alle prossime. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto trash) “Io voglio fare un comunicato: io ho cantato con un microfono normale, senza l’aiuto dell’intonazione come usano quasi tutti qua, ...

