Sanremo 2021, salta l’ospitata per Simona Ventura: è risultata positiva al Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) Niente Festival di Sanremo per Simona Ventura che è risultata positiva, dopo aver effettuato il tampone, al Coronavirus. La conduttrice avrebbe dovuto affiancare il direttore artistico Amadeus durante la serata conclusiva della manifestazione, quella di domani 6 marzo. «Mi dispiace doverlo annunciare, l’ho saputo da poco ma Simona ha contratto il Covid», ha detto Amadeus oggi, 5 marzo, in conferenza stampa. «Sta bene, per fortuna, ma purtroppo non potrà essere con noi. Le facciamo comunque un “in bocca al lupo”». Ventura ha presentato l’edizione del 2004 del Festival accanto all’allora direttore artistico Tony Renis: sarebbe quindi tornata sul palco dell’Ariston dopo 17 anni. Speciale Sanremo 2021 Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) Niente Festival diperche è, dopo aver effettuato il tampone, al Coronavirus. La conduttrice avrebbe dovuto affiancare il direttore artistico Amadeus durante la serata conclusiva della manifestazione, quella di domani 6 marzo. «Mi dispiace doverlo annunciare, l’ho saputo da poco maha contratto il», ha detto Amadeus oggi, 5 marzo, in conferenza stampa. «Sta bene, per fortuna, ma purtroppo non potrà essere con noi. Le facciamo comunque un “in bocca al lupo”».ha presentato l’edizione del 2004 del Festival accanto all’allora direttore artistico Tony Renis: sarebbe quindi tornata sul palco dell’Ariston dopo 17 anni. SpecialeIl ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - CinqueColonne : Dopo le prime scoppiettanti tre serate del Festival della canzone italiana, Sanremo 2021 si avvia alla sua quarta s… - whosthatgarl : io ve lo dico oggi, venerdì 05 marzo 2021 il 71° festival di sanremo lo vince ermal meta -