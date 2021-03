Sanchez, una doppietta per lanciare l’allungo e candidarsi a valore aggiunto di questo finale di campionato (Di venerdì 5 marzo 2021) Antonio Conte lo aveva detto: Alexis Sanchez si trova nel suo miglior momento, se non degli ultimi 4 anni, sicuro da quando è all’Inter. E ieri sera, il Nino Maravilla ha mostrato la veridicità dell’opinione del suo allenatore con i fatti: una doppietta che smorza le speranze di un Parma abbastanza combattivo, che tiene sulle spine i nerazzurri per tutto il primo tempo. Un uno-due maturato nel giro di otto minuti capitalizzando i due assist di Romelu Lukaku per firmare la vittoria che permette ai nerazzurri di volare a più sei dal Milan secondo in classifica. E pensare che a gennaio stava per materializzarsi il clamoroso scambio con la Roma per Dzeko. Invece tutto è finito prima ancora che potesse cominciare e El Nino Maravilla dimostra di aver compreso, e sposato a pieno la filosofia di Conte. Finora aveva messo a segno due gol in tutto il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Antonio Conte lo aveva detto: Alexissi trova nel suo miglior momento, se non degli ultimi 4 anni, sicuro da quando è all’Inter. E ieri sera, il Nino Maravilla ha mostrato la veridicità dell’opinione del suo allenatore con i fatti: unache smorza le speranze di un Parma abbastanza combattivo, che tiene sulle spine i nerazzurri per tutto il primo tempo. Un uno-due maturato nel giro di otto minuti capitalizzando i due assist di Romelu Lukaku per firmare la vittoria che permette ai nerazzurri di volare a più sei dal Milan secondo in classifica. E pensare che a gennaio stava per materializzarsi il clamoroso scambio con la Roma per Dzeko. Invece tutto è finito prima ancora che potesse cominciare e El Nino Maravilla dimostra di aver compreso, e sposato a pieno la filosofia di Conte. Finora aveva messo a segno due gol in tutto il ...

