Reggina | Taibi su Catania-Palermo | “Ero al Cibali | ho goduto due volte E tra i rosanero c’è un giocatorino…”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 5 marzo 2021) "Sono in viaggio per lavoro, per incontri proiettati al futuro del nostro club, anche se sul campo penso al presente. Salviamoci e poi vediamo".Parola di Massimo. Sono diversi i temi trattati dal direttore sportivo della, intervenuto ai canali ufficiali del club calabrese: dalla scelta di rescindere il contratto di Kyle Lafferty dopo appena sei mesi dal suo approdo in amaranto, al derby di Sicilia andato in scena mercoledì sera allo Stadio "Angelo Massimino"., originario di, ha assistito alla sfida tra ile gli uomini di Giacomo Filippi, che ha visto trionfare proprio la compaginegrazie alla perla balistica di Mario Alberto Santana. Era lì con Matteo Patti, catanese e suo collaboratore alla."Eravamo allo stadio, al ...