Raggi | -30% roghi tossici nel 2020 | telecamere in sei campi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “Dal campo rom di via Cesare Lombroso, la settimana scorsa, abbiamo rimosso 80 tonnellate di rifiuti di vario genere. Intanto stiamo installandoper idi Salviati, Salone, Lombroso, Candoni, Castel romano e La Barbuta per scoare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dei. Nelabbiamo avuto una riduzione del 30% deirispetto all’anno precedente”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, in diretta su Facebook.