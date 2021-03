"Questo è di sinistra?". Bersani balbetta, beve, si mangia le unghie: crisi di nervi in diretta | Video (Di venerdì 5 marzo 2021) "Io tutta questa sinistra non l'ho vista". Alessandro De Angelis di HuffingtonPost mette in clamoroso imbarazzo Pierluigi Bersani a Piazzapulita, su La7. E l'ex segretario del Pd, oggi Articolo 1, si mangia le unghie e ascolta con gli occhi "pallati", fissi nel vuoto, bevendo continuamente acqua. "Parliamo dei dossier - incalza il giornalista -. Il ministro Lamorgese davanti ai pm di Catania ha affermato che c'è stata continuità sulla gestione immigrazione tra Diciotti e Ocean Viking. I porti sono rimasti chiusi sia con Salvini sia con Conte e questa non è una cosa di sinistra". "Lascia stare che lo ha dichiarato, quello che stai dicendo non è vero", replica un balbettante Bersani. "La norma è stata corretta". "Ma i decreti sicurezza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) "Io tutta questanon l'ho vista". Alessandro De Angelis di HuffingtonPost mette in clamoroso imbarazzo Pierluigia Piazzapulita, su La7. E l'ex segretario del Pd, oggi Articolo 1, silee ascolta con gli occhi "pallati", fissi nel vuoto,ndo continuamente acqua. "Parliamo dei dossier - incalza il giornalista -. Il ministro Lamorgese davanti ai pm di Catania ha affermato che c'è stata continuità sulla gestione immigrazione tra Diciotti e Ocean Viking. I porti sono rimasti chiusi sia con Salvini sia con Conte e questa non è una cosa di". "Lascia stare che lo ha dichiarato, quello che stai dicendo non è vero", replica unnte. "La norma è stata corretta". "Ma i decreti sicurezza ...

