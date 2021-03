Quello che non ti dicono della menopausa

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 5 marzo 2021) Notti insonni, sudorazione eccessiva, vuoti di memoria, pelle spenta, dolori alla schiena, per non citare i capelli che si assottigliano. Sintomi di cui si parla tanto e che ci fanno temere la menopausa come quel «Ed è subito sera» della poesia di Quasimodo. La metafora della fine, l’epilogo. Del resto in menopausa c’è la fine di qualcosa, la fertilità di una donna. Lo sforzo per vivere meglio questa fase della vita e vedere il bicchiere mezzo pieno è accettare il corpo in trasformazione.