Principe Filippo, aggiornamenti importantissimi dall’ospedale: la nota ufficiale (Di sabato 6 marzo 2021) Una novità importantissima arriva direttamente dalla Royal Family in merito alle condizioni del Principe Filippo ed il suo ricovero Il Principe Filippo è stato finalmente dimesso dal St Bartholomew’s Hospital di Londra dopo l’operazione al cuore andata a buon fine. Attualmente è stato trasferito al King Edward Hospital dove era già stato ricoverato prima di essere trasportato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Una novità importantissima arriva direttamente dalla Royal Family in merito alle condizioni deled il suo ricovero Ilè stato finalmente dimesso dal St Bartholomew’s Hospital di Londra dopo l’operazione al cuore andata a buon fine. Attualmente è stato trasferito al King Edward Hospital dove era già stato ricoverato prima di essere trasportato L'articolo proviene da Inews.it.

