Morto Carlo Tognoli, il più giovane sindaco di milano (Di venerdì 5 marzo 2021) E' Morto Carlo Tognoli, ex sindaco di milano tra il 1976 e il 1986. Il 16 giugno avrebbe compiuto 83 anni. Malato da tempo, a novembre era stato ricoverato in ospedale per una frattura, e dopo poche settimane aveva contratto il Covid. Lo ha annunciato su Twitter il sindaco della città, Giuseppe Sala. "milano piange la scomparsa di Carlo Tognoli, un grande sindaco della nostra città, un uomo politico concreto e aperto alle riforme. Un milanese vero. Per me - ha chiosato Sala - un maestro e un amico sincero. Mi unisco al dolore della famiglia".Era nato a milano il 16 giugno 1938 e della sua città è stato sindaco per dieci anni, tra il 1976 e il 1986. Carlo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 marzo 2021) E', exditra il 1976 e il 1986. Il 16 giugno avrebbe compiuto 83 anni. Malato da tempo, a novembre era stato ricoverato in ospedale per una frattura, e dopo poche settimane aveva contratto il Covid. Lo ha annunciato su Twitter ildella città, Giuseppe Sala. "piange la scomparsa di, un grandedella nostra città, un uomo politico concreto e aperto alle riforme. Un milanese vero. Per me - ha chiosato Sala - un maestro e un amico sincero. Mi unisco al dolore della famiglia".Era nato ail 16 giugno 1938 e della sua città è statoper dieci anni, tra il 1976 e il 1986....

repubblica : Morto Carlo Tognoli, l'ex sindaco di Milano: aveva 82 anni, nei mesi scorsi colpito dal Covid: Tognoli, sindaco soc… - Corriere : Morto Carlo Tognoli, ex sindaco socialista di Milano - TgLa7 : Morto ex sindaco di Milano e ministro Carlo Tognoli - TizianaFerrario : RT @repubblica: Morto Carlo Tognoli, l'ex sindaco di Milano: aveva 82 anni, nei mesi scorsi colpito dal Covid: Tognoli, sindaco socialista… - fiordisale : RT @AntonellaColoru: È morto Carlo #Tognoli ex sindaco socialista di #Milano. Fu sua la prima giunta milanese PSI/PCI, nella #Milanodabere -