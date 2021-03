(Di venerdì 5 marzo 2021)della Warner Bros è un film che potrebbe essere descritto come molte cose. Alcuni potrebbero dire che si tratta di un remake di un adattamento di un classico videogioco, con un tema musicale così iconico che devi usarlo indipendentemente da quello che stai facendo nel regno cinematografico. Come lo si può definire? Altri avrebbero ragione a definirlo uno spettacolo d’azione brutalmente bello pronto a intrattenere le masse. Ma entrambi questi percorsi ramificati si incontrano in un obiettivo comune a cui qualsiasi studio sarebbe pazzo a non mirare: un potenziale franchise cinematografico.Questo obiettivo sembra che sia già stato elaborato dal registae dal suo team di, poiché un ...

rossonerobot : @Lorenzo_lollo11 Però sono più da mortal kombat ?? - Il_dandy9 : RT @celluzzi76: Bravi i maneskin insieme a quello di mortal kombat - m_e_g_mayer : @chasingthestars @kuneijder Ma chi é? Quello d mortal Kombat? - genioassoluto : @essedisare Mi fa più mortal kombat - cineblogit : Mortal Kombat 2021: foto di Shang Tsung e dettagli sul nuovo Goro -

Ultime Notizie dalla rete : Mortal Kombat

Il film diuscirà tra non molto e il regista ha grandi aspettative: secondo quanto riferito le scene di combattimento lasceranno a bocca aperta gli spettatori. Simon McQuoid ha dichiarato in un'...... per un video musicale, la tecnologia Unreal Engine , la stessa con cui vengono realizzati videogiochi best - seller come Fortnite, Star Wars, Batman ee che sarà possibile guardare ...Mortal Kombat di Simon McQuoid, il torneo inizia con colpi proibiti. l campione di MMA Cole Young, abituato a farsi picchiare per soldi, è ...Sony ha rivelato la classifica dei giochi più acquistati e più scaricati su PlayStation Store per le sue piattaforme, inclusa PS5.