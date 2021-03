Michelle Hunziker, il messaggio ai follower: “Fate splendere il sole dentro di voi” (Di venerdì 5 marzo 2021) Michelle Hunziker ha scritto un lungo messaggio su Instagram invitando i follower a non mollare in questo periodo non facile per tutti La conduttrice ha lanciato un lungo messaggio sul suo profilo personale. In un momento di grande difficoltà per milioni di italiani, con l’emergenza Coronavirus che imperversa e che non lascia tranquilli, la moglie L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 marzo 2021)ha scritto un lungosu Instagram invitando ia non mollare in questo periodo non facile per tutti La conduttrice ha lanciato un lungosul suo profilo personale. In un momento di grande difficoltà per milioni di italiani, con l’emergenza Coronavirus che imperversa e che non lascia tranquilli, la moglie L'articolo proviene da Leggilo.org.

_LoZio : Buondì con #SanremoStory. Il 68° si è svolto dal 6 a 10 febbraio 2018, il 1° con la direzione artistica di Claudio… - c_carlyalberti : RT @litaslife_026: qui per dire che mi manca l'eleganza senza precedenti di michelle hunziker su quel palco?? #Sanremo2021 - princiau1 : RT @litaslife_026: qui per dire che mi manca l'eleganza senza precedenti di michelle hunziker su quel palco?? #Sanremo2021 - shesleepsalone_ : RT @litaslife_026: qui per dire che mi manca l'eleganza senza precedenti di michelle hunziker su quel palco?? #Sanremo2021 - saraspig : RT @litaslife_026: qui per dire che mi manca l'eleganza senza precedenti di michelle hunziker su quel palco?? #Sanremo2021 -