MG - In Italia l'elettrica ZS EV e la plug-in EHS: ecco i prezzi (Di venerdì 5 marzo 2021) Ve la ricordate la MG TF? Una spiderina con due posti secchi e motore centrale che voleva riportare in auge i fasti del (glorioso) passato del marchio. Oggi, dopo 15 anni, è tutta un'altra storia. Al centro c'è l'elettrificazione strano, eh? e i modelli, per ora, sono due, ovviamente Suv: la ZS EV a batteria, che abbiamo già guidato, e la ZHS ibrida plug-in, di cui presto leggerete. Le due vetture, realizzate dal colosso cinese Saic, sono però state disegnate e plasmate, dice la Casa, secondo i gusti degli automobilisti europei e hanno ricevuto le 5 stelle Euro NCAP: un bel biglietto da visita. L'elettrica. La ZS EV, con motore da 105 kW, batteria da 44,5 kWh e 263 km di autonomia dichiarati, è disponibile in due allestimenti: la Executive, già dotata, fra gli altri, di guida assistita di livello 2, infotainment con schermo da 8" e connettività Apple ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 5 marzo 2021) Ve la ricordate la MG TF? Una spiderina con due posti secchi e motore centrale che voleva riportare in auge i fasti del (glorioso) passato del marchio. Oggi, dopo 15 anni, è tutta un'altra storia. Al centro c'è l'elettrificazione strano, eh? e i modelli, per ora, sono due, ovviamente Suv: la ZS EV a batteria, che abbiamo già guidato, e la ZHS ibrida-in, di cui presto leggerete. Le due vetture, realizzate dal colosso cinese Saic, sono però state disegnate e plasmate, dice la Casa, secondo i gusti degli automobilisti europei e hanno ricevuto le 5 stelle Euro NCAP: un bel biglietto da visita. L'. La ZS EV, con motore da 105 kW, batteria da 44,5 kWh e 263 km di autonomia dichiarati, è disponibile in due allestimenti: la Executive, già dotata, fra gli altri, di guida assistita di livello 2, infotainment con schermo da 8" e connettività Apple ...

lautomobile_ACI : Obiettivo di #MG e ora tornare dopo 15 anni di assenza ad essere protagonista anche sulla scena europea, Italia com… - WorldPc_ : Mercato auto Italia 2021: a febbraio la Fiat 500 è l'elettrica più venduta: Nel mese di febbraio la Fiat 500 è stat… - BASFCareer : @BASF_ITALIA cerca un #E&I_Engineer per la sede di #Pontecchio_Marconi Sei laureato in Ing. dell'Automazione o Elet… - ienitalia : #CDElettrica, per approdare nel settore dell'#Industria40, ha installato #WireTerminalWT36, un sistema che ha perme… - UBrignone : RT @SEATItalia: Grazie all'abbinamento di motore TSI e propulsore elettrico, #SEATtarraco e-HYBRID offre 245 CV di potenza e un'autonomia i… -