La nuova Rosalinda Cannavò a Verissimo: "Mi sento libera e leggera" (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra gli ospiti di Verissimo del 6 marzo 2021 c'è anche Rosalinda Cannavò che non ha alcuna intenzione di portare con sé anche Adua Del Vesco. Confessa che finalmente è felice, che si sente libera e leggera. Aggiungiamo che è anche bellissima e coerente, anche se di alti e bassi nella casa del GF Vip ne ha vissuti tanti. Tutto però ha portato Rosalinda al risultato che si legge sul suo volto. Prosegue la sua storia d'amore con Andrea Zenga che ha già presentato a Gabriel Garko prima che alla sua mamma. Ha avuto tanto coraggio Rosalinda Cannnavò, è uscita dal suo guscio, si è spogliata rischiando molto, si è spogliata delle bugie e ha confidato anche cose che non aveva mai detto ad altri se non a sua madre.

