La batteria a stato solido di Hitachi Zosen è piccola ma indistruttibile: funziona da -40° a 100°C. Andrà nello spazio (Di venerdì 5 marzo 2021) L’azienda giapponese svela una batteria a stato solido da 1000mAh che funziona anche a temperature estreme. Sarà sperimentata nello spazio grazie alla collaborazione con l’agenzia spaziale giapponese... Leggi su dday (Di venerdì 5 marzo 2021) L’azienda giapponese svela unada 1000mAh cheanche a temperature estreme. Sarà sperimentatagrazie alla collaborazione con l’agenzia spaziale giapponese...

