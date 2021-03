Ingv, un satellite per misurare “Lusi”: emissione geologica di gas metano (Di venerdì 5 marzo 2021) Uno studio innovativo recentemente pubblicato sulla rivista “Scientific Reports” di Nature, ha determinato la quantita’ di metano emessa da una singola manifestazione di gas naturale, una delle piu’ grandi del pianeta, denominata Lusi, in Indonesia. L’indagine, che si basa sull’integrazione dei dati acquisiti sul terreno con dati satellitari, suggerirebbe che alcune stime delle emissioni globali di metano geologico basate sul carbonio-14 (radiocarbonio) sono sottostimate. Le emissioni geologiche di gas dai bacini sedimentari petroliferi rappresentano una componente naturale del budget atmosferico di metano. Tuttavia, la quantita’ globale di metano geologico rilasciata in atmosfera e’ oggetto di vari studi, alcuni in contrasto tra loro. Infatti, mentre le stime di tipo statistico, basate sui flussi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 marzo 2021) Uno studio innovativo recentemente pubblicato sulla rivista “Scientific Reports” di Nature, ha determinato la quantita’ diemessa da una singola manifestazione di gas naturale, una delle piu’ grandi del pianeta, denominata, in Indonesia. L’indagine, che si basa sull’integrazione dei dati acquisiti sul terreno con dati satellitari, suggerirebbe che alcune stime delle emissioni globali digeologico basate sul carbonio-14 (radiocarbonio) sono sottostimate. Le emissioni geologiche di gas dai bacini sedimentari petroliferi rappresentano una componente naturale del budget atmosferico di. Tuttavia, la quantita’ globale digeologico rilasciata in atmosfera e’ oggetto di vari studi, alcuni in contrasto tra loro. Infatti, mentre le stime di tipo statistico, basate sui flussi ...

AlessandraScia9 : INGV. L’emissione naturale geologica di metano in atmosfera valutata attraverso l'uso integrato di un satellite e d… - INGVambiente : L’emissione naturale geologica di metano in atmosfera valutata attraverso l'uso integrato di un satellite e di misu… - ingv_president : INGV. L’emissione naturale geologica di metano in atmosfera valutata attraverso l'uso integrato di un satellite e d… -