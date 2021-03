Il Principe Filippo ritorna al King Edward dopo l’intervento al cuore (Di venerdì 5 marzo 2021) Migliorano le condizioni del Principe Filippo, che nel frattempo è stato dimesso dall’ospedale. Il duca di Edimburgo ritornerà al King Edward Il Principe Filippo nonchè duca di Edimburgo è stato dimesso dall’ospedale dopo aver subito due giorni fa un piccolo intervento al cuore necessario per risolvere “preesistente condizione”. BucKingham Palace, dopo aver riferito ieri che il piccolo intervento aveva avuto “successo”, ha reso noto oggi che il duca di Edimburgo ha lasciato il St Bartholomew. Il Principe Filippo nella giornata di oggi è dunque ritornato nell’ala privata del King Edward VII’s Hospital. Il consorte della regina ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Migliorano le condizioni del, che nel frattempo è stato dimesso dall’ospedale. Il duca di Edimburgo ritornerà alIlnonchè duca di Edimburgo è stato dimesso dall’ospedaleaver subito due giorni fa un piccolo intervento alnecessario per risolvere “preesistente condizione”. Bucham Palace,aver riferito ieri che il piccolo intervento aveva avuto “successo”, ha reso noto oggi che il duca di Edimburgo ha lasciato il St Bartholomew. Ilnella giornata di oggi è dunqueto nell’ala privata delVII’s Hospital. Il consorte della regina ...

