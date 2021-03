Hogwarts Legacy | Troy Leavett lascia il gioco di Harry Potter

(Di venerdì 5 marzo 2021) Febbraio è stato un mese di dibattiti per il nuovo titolo dedicato all’universo di. Ilè finito al centro di una bufera che ha portato i gestori del forum Resetera a bloccare ogni discussione su. La causa delle polemiche deriva dalle attività del Lead Designer diLeavitt infatti, durante la realizzazione delnegli studi di Avalanche Software, è finito al centro di un dibattito per via dell’analisi di alcuni video pubblicati su YouTube. Gli appassionati del personaggio di J.K. Rowling hanno di fatti attaccato il professionista. In seguito Leavitt ha poi rassegnato le proprie dimissioni, abbandonando la realizzazione del. Tramite Twitter lo ...

è uno dei videogiochi più attesi dei prossimi mesi: sarà distribuito nel 2022 e già si preannuncia speciale per molti motivi. Per esempio, una presa di posizione netta a favore dell'...Tra i giochi più attesi compatibili per PS5 troviamo infatti: Remake di Metal Gear Solid La seconda parte del Remake di Final Fantasy 7 Project 007Final Fantasy 16 Kingdom Hearts 4 ...Pochi giorni fa, si è parlato del fatto che Hogwarts Legacy includerà personaggi transgender e questo è stato, in qualche modo, una reazione a seguito delle critiche ricevute dal gioco dopo che si è s ...In seguito alle polemiche esplose in merito al suo Canale YouTube, il designer di Avalanche Software abbandona il progetto di Warner Bros.