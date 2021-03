Giorgia Palmas festeggia 39 anni | “La vita è un viaggio meraviglioso | a volte…”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Giornata particolare e speciale perche oggi39. Ecco il post della modella e showgirl su Instagram:"Che poi, tutto bello anzi bellissimo oggi e io sono molto felice ma... quando ci sono arrivata ai 39?!?!?! No perché se mi guardo indietro mi sembra solo qualche anno fa che mi sono trasferita a Milano per iniziare l’avventura con Striscia la notizia e avevo 19... Quando ho compiuto 25, lo ricordo bene, mi sembravano tanti! Un bel traguardo... era il 2007 Sembra ieri che Sofia ha iniziato a camminare, ma era il lontano 2009, 11fa... Mi sembra sia passato poco tempo quando sono partita per l’Isola dei famosi ed era il 2011, 10fa... e mi sembra ieri che ho incontrato l’uomo della mia ...

capriglionefran : @Giorgia_Palmas molti auguri - FaBersa : @Giorgia_Palmas Augurissimi!!! - travellagrazie1 : @Giorgia_Palmas Auguri Giorgia ...39 anni portati Divinamente ...!!! ?????? - Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata @ Milan, Italy - vladapantic : @dea_channel @Giorgia_Palmas Bellissima !! -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Mediaset Play

... viene congedato dall'esercito degli Stati Uniti 1964 " Nasce il cantante Pacifico 1974 " Nasce l'attrice Eva Mendes 1982 " Nasce l'attore John Belushi 1982 " Nasce la showgirl1991 "...Leggi anche, l'outfit è da sogno in attesa del compleanno: "Meno uno" La nutrizionista afferma che il messaggio più importante che ha lanciato la cantante è stato quello di non ...Giorgia Palmas oggi festeggia il suo compleanno, 39 anni ed è a un passo dai 40 e il bilancio per lei sarà positivo con Filippo Magnini e le sue bambine (foto). C’è tanto amore nella vita della coppia ...La sua Giorgia compie gli anni e Filippo Magnini le dedica un dolcissimo messaggio su Instagram. "Tanti Auguri Amore Mio. Grazie per avermi regalato il sogno di poterti amare ogni ...