Fusilli alla Paesana | piatto per buongustai

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ingredienti per 4 persone400 g di pasta tipo,1/2 cipolla,1 spicchio di aglio,400 g di pomodori pelati,200 g di funghi porcini sott'olio,50 g di olive nere,1/2 peperoncino rosso piccante,1 ciuffetto di prezzemolo,1/3 di cucchiaino di semi di finocchio,70 g di capocollo,10 cl di olio d'oliva extra-vergine,70 g di ricotta di pecora affumicata stagionata,sale. PreparazioneIn un ampio tegame di coccio fate soffriggere con l'olio la cipolla finemente affettata e l'aglio che eliminerete appena dorato. Unite i pomodori privati dei semi e dell'acqua di vegetazione, i funghi tagliati a pezzetti (se secchi, li avrete già bene ammollati in acqua tiepida), le olive nere snocciolate e tagliate a metà, il peperoncino rosso tagliuzzato, il prezzemolo tritato, i semi di finocchio e il capocollo a striscioline. Saltate e fate cuocere a fuoco lento con il tegame ...

Leonardofinmecc : @CalaminiciM Fusilli bucati corti con zucchine alla romana alla julienne, insieme a speck croccante....m - VergatoNews24 : Annalisa Fusilli e il murales a Porretta dedicato alla Sweet Soul Music - FoodHeaven17 : RT @MezzogiornoRai1: [link alla ricetta] Fusilli affumicati di @cheffranci - @antoclerici @StandByMeTV #ESempreMezzogiorno #4marzo https:/… - StandByMeTV : RT @MezzogiornoRai1: [link alla ricetta] Fusilli affumicati di @cheffranci - @antoclerici @StandByMeTV #ESempreMezzogiorno #4marzo https:/… - MezzogiornoRai1 : [link alla ricetta] Fusilli affumicati di @cheffranci - @antoclerici @StandByMeTV #ESempreMezzogiorno #4marzo -

Ingredienti: 400 gr di fusilli - 2 zucchine1 peperone - 200 gr di pomodorini - 1 cipolla - Olio extravergine di oliva - Prezzemolo - Pepe ...