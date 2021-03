Frosinone | savalca il balcone e abusa della figlia 11enne del vicino | in manette 48enne

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ha creato sconcerto nella comunità ciociara l’episodio di unche ha scavalcato ildel suoper violentare la figlioletta di 11 anni. L’uomo è finito in. A condurlo in carcere gli agentiSquadra Mobile di, scavalca ilper violentare la figlioletta del: arrestato I poliziotti hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone savalca

Teleclubitalia.it

Tra gli ex di Pescara-Lecce spicca la mezzala protagonista della promozione in A di due anni fa, nonché del più recente precedente all’Adriatico. Per la seconda volta in questa stagione, il Lecce si t ...La Serie B vedrà sfidarsi Cremonese-Frosinone. Volete conoscere le migliori quote e le formazioni? scopriamoli insieme nell'articolo.