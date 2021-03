Francesco, il bacio alla Madonna e l’abbraccio ai migranti iracheni (Di venerdì 5 marzo 2021) Prima del decollo alla volta di Baghdad, oltre al telegramma di rito al presidente Mattarella e il video al popolo iracheno “Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite”, il Papa, lontano dai riflettori, a Santa Marta, alle 6.30, incontra 12 ragazzi accolti dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Cooperativa Auxilium rifugiatisi in anni recenti in Italia dall’Iraq. L’incontro con i ragazzie la promessa: “Ci ritroveremo dopo il mio viaggio”Un gruppo, accompagnato dall’Elemosiniere, cardinal Konrad Krajewski, dal segretario di Stato Vaticano, Piero Parolin, che accompagnerà il Pontefice in Iraq, e da Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium. Prima di salutare i ragazzi uscendo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Prima del decollovolta di Baghdad, oltre al telegramma di rito al presidente Mattarella e il video al popolo iracheno “Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite”, il Papa, lontano dai riflettori, a Santa Marta, alle 6.30, incontra 12 ragazzi accolti dComunità di Sant’Egidio e dCooperativa Auxilium rifugiatisi in anni recenti in Italia dall’Iraq. L’incontro con i ragazzie la promessa: “Ci ritroveremo dopo il mio viaggio”Un gruppo, accompagnato dall’Elemosiniere, cardinal Konrad Krajewski, dal segretario di Stato Vaticano, Piero Parolin, che accompagnerà il Pontefice in Iraq, e da Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium. Prima di salutare i ragazzi uscendo ...

