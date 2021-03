Fourtillan e il brevetto per il test COVID-19 del 2015

Leggi su butac

(Di venerdì 5 marzo 2021) Mi avete segnalato che ancora sta girando una notizia che risale all’anno scorso. Nelle pagine degli antivaccinisti non si butta mai via niente, si aspetta che passi un po’ di tempo e si ricicciano fuori notizie vecchie, anche se sono state già sbufalate da tempo. Stavolta la notizia che viene rimessa in circolo era stata trattata in ottobre da Reuters e a gennaio 2021 da Facta. Ma ancora a gennaio in Italia circolava grazie a post come questo: Ilper ildel19 (che in teoria si chiama così perché venuto fuori nel 2019) è stato depositato da uno dei Rothschild nel…. ENNESIMA prova che ci sono dietro sempre i soliti e che è tutto programmato. Ma è un’assoluta bufala, come spiegato appunto sia da Reuters che da Facta. Bufala che veniva spacciata non solo sui social, ma anche su siti come Casi ...