FIFA 21: Obiettivi Matteo Guendouzi What If – Requisiti (Di venerdì 5 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta What If di Matteo Guendouzi per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. L'evento What If mette a disposizione dei giocatori nuove opportunità per migliorare le proprie prestazioni, con oggetti speciali potenziati e scenari "E se?" con cui ottenere un ulteriore bonus alle valutazioni. Potrete riscattare la carta speciali del centrocampista francese del Herta Berlino completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 21. Il Doppio dei Guaia: Segna una doppietta (2 gol) in 2 partite differenti Amichevoli FUT Live: E se? classico con dei giocatori della Bundesliga. Matteo a centrocampo: Segna in 3 partite differenti con dei centrocampisti in ...

