Esercitazione Nato per i bombardieri B-1B statunitensi basati in Norvegia

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 5 marzo 2021) Procede indefessa l’attività del distaccamento distrategici B-1B dell’Usaf, l’aeronautica militare degli Stati Uniti, in. I Lancerdel Settimo Bomb Wing, basato a Dyess, in Texas, hanno effettuato nella giornata di mercoledì 3 marzo una missione nel quadro della Task Forcedell’Usafe (l’U.S. Air Force in Europa) nello spazio aereo internazionale InsideOver.