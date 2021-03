Campania in zona rossa, cambiano le regole: stop alle visite ad amici e parenti (Di venerdì 5 marzo 2021) In zona rossa non sarà più consentito andare a trovare amici e parenti a casa. E’ una delle novità introdotte nel nuovo Dpcm del governo Draghi, in vigore a partire da domani, 6 marzo, e fino al 6 aprile. Naturalmente anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Innon sarà più consentito andare a trovarea casa. E’ una delle novità introdotte nel nuovo Dpcm del governo Draghi, in vigore a partire da domani, 6 marzo, e fino al 6 aprile. Naturalmente anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - fanpage : ULTIM'ORA. La Campania diventa zona rossa. - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Siamo ormai in zona rossa' - Mascherino2 : RT @catenaaurea66: A ieri 4 marzo il dato nazionale di posti letto occupati in terapia intensiva è del 27% in area grigia non critica. La C… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Focolai e infetti in aumento, primi segnali di stress del sistema ospedaliero. Ma soprattutto preoccupa l’accelerata dei casi… -