Bayern | il presidente Hainer annuncia due rinnovi imminenti | si tratta di Goretzka e Sule

Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha parlato della volontà del club di rinnovare il contratto di Leon Goretzka e Niklas Sule: "Leon è migliorato molto negli ultimi mesi, è diventato uno dei giocatori più importanti per noi e vogliamo prolungare con lui. Anche Niklas è fondamentale per il club, per quanto riguarda lui ci siederemo al tavolo in primavera". I due giocatori sono entrambi in scadenza di contratto nel 2022.

Bayern Monaco, Hainer: "Possiamo sempre acquistare calciatori forti" Herbert Hainer ha parlato delle strategie di mercato del Bayern Monaco Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, in una intervista a Sport1 ha parlato delle strategie di mercato del club bavarese in questo momento di crisi economica mondiale; strizzando l'occhio anche a Erling ...

Bayern, il presidente Heiner annuncia imminenti trattative per i rinnovi di Goretzka e Sule TUTTO mercato WEB Bayern Monaco, Hainer: «Possiamo sempre acquistare calciatori forti» Herbert Hainer ha parlato delle strategie di mercato del Bayern Monaco Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, in una intervista a Sport1 ha parlato delle strategie di mercato del club bavarese ...

Bayern Monaco su Haaland, Hainer ammette: “Possiamo investire sui calciatori di cui siamo convinti…” Va dritto al punto Hainer confermando la potenza economica del club di Monaco: “Anche se stiamo attraversando un momento complicato economicamente, il Bayern Monaco è sempre un club solido, sano e for ...

Herbert Hainer ha parlato delle strategie di mercato del Bayern Monaco Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, in una intervista a Sport1 ha parlato delle strategie di mercato del club bavarese in questo momento di crisi economica mondiale; strizzando l'occhio anche a Erling ...