Agricoltura | arrivano nuovi robot

(Di venerdì 5 marzo 2021) Inaugurato lab Università Cattolica e IIT, automi smart per rendere più sicuro e sostenibile il lavoro nell’agro-alimentarecapaci di monitorare e gestire le colture per incrementare l’sostenibile. E’ il cuore del progetto congiunto dell’Università Cattolica e dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) che hanno tagliato il nastro oggi del nuovo laboratorio che integra gruppi di ricerca attivi a livello internazionale nel campo delle scienze agrarie e dellaica applicata. E tra gli scopi del laboratorio c’è la realizzazione di un sistemaico che possa rendere più sicuro e sostenibile il lavoro nel settore agro-alimentare. L’inaugurazione del laboratorio diica per l’è avvenuta questo pomeriggio, alle 16.30, in diretta su tutti i ...