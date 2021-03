Addio a Carlo Tognoli, ex amatissimo sindaco socialista di Milano (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - Carlo Tognoli ex sindaco socialista di Milano, ministro, deputato ed europarlamentare, si è spento a 82 anni questa mattina nella sua abitazione. Nei mesi scorsi aveva contratto il Covid mentre si trovava in ospedale per una frattura al femore. Era stato dimesso pochi giorni fa. Ha guidato Milano per dieci anni, dal 1976 all'86, aggiudicandosi il titolo di più giovane sindaco della città: aveva solo 38 anni. È stato ministro del turismo con Giulio Andreotti e ministro per i problemi delle aree urbane con Ciriaco De Mita. Rappresentante del Partito socialista Italiano a cui si iscrisse nel 1958. E proprio al Psi, la famiglia ha comunicato la notizia della sua morte. Immediati i commenti di Bobo Craxi: "Carlo Tognoli, un pezzo della storia ... Leggi su agi (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI -exdi Milano, ministro, deputato ed europarlamentare, si è spento a 82 anni questa mattina nella sua abitazione. Nei mesi scorsi aveva contratto il Covid mentre si trovava in ospedale per una frattura al femore. Era stato dimesso pochi giorni fa. Ha guidato Milano per dieci anni, dal 1976 all'86, aggiudicandosi il titolo di più giovanedella città: aveva solo 38 anni. È stato ministro del turismo con Giulio Andreotti e ministro per i problemi delle aree urbane con Ciriaco De Mita. Rappresentante del PartitoItaliano a cui si iscrisse nel 1958. E proprio al Psi, la famiglia ha comunicato la notizia della sua morte. Immediati i commenti di Bobo Craxi: ", un pezzo della storia ...

fisco24_info : Addio a Carlo Tognoli, ex amatissimo sindaco socialista di Milano : AGI - Carlo Tognoli ex sindaco socialista di Mi… - rep_milano : Addio al sindaco Carlo Tognoli: le immagini della sua vita a Milano - GColtorti : Addio a Carlo Tognoli, Sindaco di Milano dal 1976 al 1986,persona gentile, appassionata di arte e cultura,che seppe… - AltriMondiGazza : Addio a Carlo #Tognoli, aveva 82 anni: era stato sindaco di @ComuneMI per dieci anni. - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Addio a Carlo Tognoli, morto per il Covid: l'ex sindaco di Milano aveva 82 anni -