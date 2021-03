Venezia avrà un’isola completamente dotata di fonti energetiche alternative (Di giovedì 4 marzo 2021) VENEZIA – Nasce a Venezia, sull’isola di San Servolo, la prima campagna in Europa di finanziamento tramite crowdfunding della riqualificazione energetica di immobili pubblici. A lanciare la raccolta fondi sulla piattaforma ‘Crowfundme’ è la società benefit Venice Light(Y)ear, nata su iniziativa di Infinityhub spa. La raccolta fondi durerà solo il mese di marzo, mentre i lavori di riqualificazione energetica sull’isola sono già partiti e si concluderanno a luglio 2021. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) VENEZIA – Nasce a Venezia, sull’isola di San Servolo, la prima campagna in Europa di finanziamento tramite crowdfunding della riqualificazione energetica di immobili pubblici. A lanciare la raccolta fondi sulla piattaforma ‘Crowfundme’ è la società benefit Venice Light(Y)ear, nata su iniziativa di Infinityhub spa. La raccolta fondi durerà solo il mese di marzo, mentre i lavori di riqualificazione energetica sull’isola sono già partiti e si concluderanno a luglio 2021.

