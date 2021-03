Vaccino Covid | l’Ema avvia la revisione di Sputnik Mosca | “Pronti a fornire 50 milioni di dosi da giugno con il via libera dell’Ue”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il comitato per i medicinali umani dell’Agenzia europea del farmaco hato unacontinua diV,russo anti-, richiesta da R-Pharm Germany GmbH. La decisione dire laa rotazione, spiega, “si basa sui risultati di studi di laboratorio e studi clinici negli adulti” che indicano come loV innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che “prendono di mira il coronavirus Sars-CoV-2 e possono aiutare a proteggere dal-19?.– prosegue la nota – valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi: “Lacontinua proseguirà fino a quando non saranno disponibili ...