Una nuova idea di sexy, Elodie a Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Elodie ha trent'anni, è romana, ha vinto l'edizione 2019 di Amici e si è classificata settima a Sanremo 2020. È la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2021 e assoluta protagonista dell'evento, grazie a un monologo applauditissimo e a uno stile che ha lasciato il segno. Lo stile di Elodie guarda le foto I look di Elodie a Sanremo 2021 Atelier Versace per iniziare, con un abito che sembra uscito dalle passerelle del brand degli anni '90, in maglia Swarovski ...

