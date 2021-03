Tutti i segreti dei 7 vaccini. Qual è davvero il più efficace

(Di giovedì 4 marzo 2021) Alessandro Ferro Sono sette ipiù importanti: da Pfizer e Moderna a Sputnik V, eccoi di questi potrebbero cambiare il volto della pandemia. Importanti novità riguardano AstraZeneca, piùdi Pfizer con la prima dose Parola d'ordine:. È inevitabile che sarà questa la più cliccata e pronunciata del 2021 almeno fin quando la pandemia da Covid-19 non darà un po' di tregua ed il virus comincerà a "morire". Per fare in modo che accada, soltanto ipotranno mettere punto al disastro mondiale facendoci tornare alla vita di prima.è la situazione? Il 27 dicembre 2020 è stato il D-day europeo con le prime somministrazioni simboliche del vaccino Pzifer-BioNtech nel nostro Paese. Da quel giorno sono passati due mesi e mezzo e nel frattempo si ...

Sette vaccini per cambiare il volto della pandemia: da Pfizer a Sputnik V, ecco le principali novità. E AstraZeneca si rilancia con la prima dose.