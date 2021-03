TS – Inter, è “lotta” tra i Zhang: visioni differenti tra Jindong e Steven (Di giovedì 4 marzo 2021) Steven e Zhang Jindong con visioni opposte sull’Inter C’è molta confusione attorno al futuro societario dell’Inter. Quello che sembra certo è che alla fine Suning lascerà il club nerazzurro dopo averlo rilevato nel 2016 da Thohir. In tutto ciò, secondo Tuttosport, ci sarebbero due correnti di visione quella di Steven Zhang, attuale presidente nerazzurro, e quella di suo padre Jindong. “Il padre Jindong, anche per la spinta del governo cinese, spinge per la cessione della società, seguendo così quanto fatto con lo Jiangsu, ormai abbandonato; il figlio Steven, da presidente nerazzurro, vorrebbe arrivare almeno a fine stagione con la speranza di festeggiare da numero uno lo scudetto”. (fonte: ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)conopposte sull’C’è molta confusione attorno al futuro societario dell’. Quello che sembra certo è che alla fine Suning lascerà il club nerazzurro dopo averlo rilevato nel 2016 da Thohir. In tutto ciò, secondo Tuttosport, ci sarebbero due correnti di visione quella di, attuale presidente nerazzurro, e quella di suo padre. “Il padre, anche per la spinta del governo cinese, spinge per la cessione della società, seguendo così quanto fatto con lo Jiangsu, ormai abbandonato; il figlio, da presidente nerazzurro, vorrebbe arrivare almeno a fine stagione con la speranza di festeggiare da numero uno lo scudetto”. (fonte: ...

