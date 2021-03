Sanremo 2021 | Donatella Rettore torna all’Ariston per la serata duetti | «Saremo radioattivi»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) La famosa cantante italianasul palco di. L’artista si esibirà insieme a La rappresentate di lista durante ladeicon il brano Splendido Splendente. Stasera, 4 Marzocon la sua grinta e con la sua energia emozionerà come sempre il pubblico del primo canale Rai. Laha già partecipato diverse volte al Festival come Big: la prima volta nel 1974 con Capelli sciolti, la seconda volta nel 1977 con Carmela, la terza volta nel 1986 con Amore stella e la quarta ed ultima volta nel 1994 con Di notte specialmente. In occasione del suo ritorno sul famoso palco del teatro Ariston ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ...