Quei posti vuoti sono criptonite per Fiorello (di L. Varlese) (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo è già quasi al giro di boa e, a meno di clamorosi ribaltoni, il Festival dell'epoca Covid sembra non funzionare. Il pubblico in platea non c'è, per ragioni di sicurezza. Ma anche quello a casa latita. Gli ascolti delle prime due serate hanno fatto registrare un grosso calo rispetto all'anno scorso e, ci sentiamo di dire, che probabilmente la responsabilità non è solo della pandemia. Si è detto più volte che il Festival di Sanremo è una macchina. Funziona perché è prevedibilmente perfetto sotto tutti i punti di vista: le scenografie, le luci, i suoni, gli ospiti, i presentatori, i dialoghi. Tutto studiato alla perfezione. Un canovaccio prestabilito sul quale un mattatore come Fiorello può permettersi di improvvisare trovando lo spunto migliore. E proprio su questo punto si impongono due riflessioni. La prima è che a questa edizione sembra mancare il copione.

