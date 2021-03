Palermo, Santana recordman: decide il derby col Catania e diventa il primo rosanero a segnare in ogni categoria (Di giovedì 4 marzo 2021) Una battaglia, con tanto agonismo e intensità. Un eurogol, pali, traverse e anche un’espulsione. Insomma, il derby di Sicilia, tornato a disputarsi in terra etnea dopo quasi 8 anni, ha regalato non poche emozioni. A spuntarla è stato il Palermo, con uno strepitoso gol di Mario Alberto Santana al 60?. E’ approdato per la prima volta al Palermo nel 2002 ed oggi non solo veste ancora la maglia rosanero ma dopo essersi ampiamente guadagnato un posto nella storia del club siciliano, si è regalato una soddisfazione non da poco. E proprio nella gara più sentita il 39enne argentino ex Serie A, diventa l’unico giocatore nella storia del Palermo ad aver segnato con la maglia rosanero in tutte le categorie, dalla Serie A alla D. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Una battaglia, con tanto agonismo e intensità. Un eurogol, pali, traverse e anche un’espulsione. Insomma, ildi Sicilia, tornato a disputarsi in terra etnea dopo quasi 8 anni, ha regalato non poche emozioni. A spuntarla è stato il, con uno strepitoso gol di Mario Albertoal 60?. E’ approdato per la prima volta alnel 2002 ed oggi non solo veste ancora la magliama dopo essersi ampiamente guadagnato un posto nella storia del club siciliano, si è regalato una soddisfazione non da poco. E proprio nella gara più sentita il 39enne argentino ex Serie A,l’unico giocatore nella storia delad aver segnato con la magliain tutte le categorie, dalla Serie A alla D. Foto: Twitter ...

