Pagelle Parma Inter | Sanchez ruggisce | Bastoni giganteggia – VOTI

(Di venerdì 5 marzo 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Valenti(4-3-1-2): Sepe 6; Osorio 6, Bani 5.5, Valenti 5 (66? Busi 6), Gagliolo 6.5 (66? Pezzella 6.5); Hernani 6.5 (84? Pellè ng), Brugman 5,5, Kurtic 6; Kucka (66? Inglese 5.5); Karamoh 6, Man 5.5 (Mihaila 6).(3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6, De Vrij 6.5,7; Hakimi 6.5, Barella 6, Brozovic 6.5, Eriksen 5.5 (67? Vidal 6), Perisic 5.5 (84? Darmian ng); Lukaku 7,7.5 (76? Lautaro ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle e tabellino della sfida Parma-Inter valevole per la 25esima giornata di Serie A. Da Eriksen a Karamoh, ecco voti e giudizi di Calciomercato.it L'Inter sbanca il 'Tardini' grazie a Sanchez (doppietta).