Ordinanza Esame di Stato per la Maturità 2021, tutte le materie per indirizzo

Oggi 4 marzo è stata pubblicata l'Ordinanza per l'Esame di Stato della Maturità 2021. Le modalità di svolgimento saranno quasi del tutto identiche a quelle del 2020, per l'influenza della pandemia Covid-19 ancora imperante nel nostro paese. tutte le fasi si svolgeranno nelle modalità di seguito descritte. Quando inizierà la Maturità 2021? La sessione dell'Esame di Stato partirà il prossimo 16 giugno dalle ore 8:30. Si ripeterà nuovamente la formula del maxi-orale ma si partirà da un elaborato assegnato a studenti e sudentesse entro il 30 aprile e da consegnare poi non oltre il 31 maggio. Saranno i docenti ad segnalare lo specifico argomento sulla base del percorso curriculare dell'alunno e in parte, anche per le ...

