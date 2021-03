Milano sconfitta dal Fenerbache 92-100

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nella 28esima giornata di Eurolega ilsorprende l’Olimpiache si smarrisce nella ripresa dopo aver chiuso l’intervallo in vantaggio. Olimpia92-100: cosa è successo? Sebbene fin dall’ inizio i turchi si dimostrino un avversario scomodo, ènel primo quarto a far segnare i primi vantaggi fino al +4 della sirena. Il secondo quarto della prima frazione vede le Scarpette Rosse tentare la fuga, ma gli ospiti ben presto riducono lo svantaggio fino a capovolgere la situazione chiudendo il terzo quarto avanti di 9 punti. L’ultimo quarto inizia con i meneghini che si portano a -1. Ma è solo un’illusione, perché De Colo sale in cattedra facendo volare i suoi con 9 punti di vantaggio a 90 secondi del termine. Finisce dunque con unaper ...

d_fantini : Senza Delaney e LeDay, Milano perde quegli equilibri trovati in maniera meticolosa durante la stagione, e questo Fe… - mcarniglia20 : Il Fenerbahce si impone al Forum costringendo Milano alla prima sconfitta interna di Eurolega di questo 2021 - antoteven : Il Fenerbahce si impone al Forum costringendo Milano alla prima sconfitta interna di Eurolega di questo 2021 - marzagalia : Il Fenerbahce si impone al Forum costringendo Milano alla prima sconfitta interna di Eurolega di questo 2021 - eurodevotion : Il Fenerbahce si impone al Forum costringendo Milano alla prima sconfitta interna di Eurolega di questo 2021 -

In serie B1, la Zerosystem è stata sconfitta per 5-1 a Milano, dove si è fatta sentire l'assenza del capitano Federico Bacchelli. A Manzolino si sono tenuti i campionati regionali di sesta categoria, ...Fabrizio PonciroliPasso falso dell'Olimpia che cade, al Forum, al cospetto di un coriaceo Fenerbahce (100-92 il finale). La squadra di coach Messina paga una difesa molto meno efficace del solito.