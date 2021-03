Lui è peggio di me stasera non va in onda: perché, il motivo (Di giovedì 4 marzo 2021) perché stasera – 4 marzo – Lui è peggio di me non va in onda su Rai 3? Lo show con Giorgio Panariello e Marco Giallini in questa settimana va in pausa. Qual è il motivo? Semplicemente è stato deciso di posticipare alla prossima settimana l’ultima puntata del programma vista la concomitanza con il Festival di Sanremo 2021. Insomma, una mossa strategica per non perdere ascolti e non fare concorrenza a Rai 1. La prossima nonché ultima puntata è quindi prevista per l’11 marzo. Di seguito la programmazione completa di Lui è peggio di me (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 11 febbraio 2021 Seconda puntata: giovedì 18 febbraio 2021 Terza puntata: giovedì 25 febbraio 2021 Quarta puntata: giovedì 11 marzo 2021 Streaming e tv Abbiamo visto ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021)– 4 marzo – Lui èdi me non va insu Rai 3? Lo show con Giorgio Panariello e Marco Giallini in questa settimana va in pausa. Qual è il? Semplicemente è stato deciso di posticipare alla prossima settimana l’ultima puntata del programma vista la concomitanza con il Festival di Sanremo 2021. Insomma, una mossa strategica per non perdere ascolti e non fare concorrenza a Rai 1. La prossima nonché ultima puntata è quindi prevista per l’11 marzo. Di seguito la programmazione completa di Lui èdi me (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 11 febbraio 2021 Secpuntata: giovedì 18 febbraio 2021 Terza puntata: giovedì 25 febbraio 2021 Quarta puntata: giovedì 11 marzo 2021 Streaming e tv Abbiamo visto ...

Ultime Notizie dalla rete : Lui peggio Lady Gaga, parla il dogsitter dopo l'aggressione: "Il mio incontro con la morte" Al loro dogsitter è andata molto peggio, purtroppo. Fischer ha postato poche ore fa un secondo ... Il saluto di Ryan è un buon segnale per i tanti supporter che da giorni fanno il tifo per lui, dopo ...

The Fighter: il film sulla boxe come riscatto esistenziale Se ci stai vuol dire che non hai ancora combinato nulla, ma potrebbe andarti anche peggio, potresti ... Lui, con il suo volto magro e angoscioso, la parlantina logorroica e la disperazione della sua ...

Lui è peggio di me 4 marzo: cancellato stasera su Rai3 MAM-e Un mercoledì iniziato male e finito peggio per il Benevento: zona rossa ora più vicina Un mercoledì nato male e finito peggio, dunque, da mettersi subito alle spalle per tornare a far punti preziosi e non restare invischiati nelle acque pericolose della classifica. E pensare che i sanni ...

Achille Lauro provoca, ma a Sanremo non basta nemmeno lui Cosa non si fa per provare a tirare su l’audience. Achille Lauro l’hanno mandato avanti a testa bassa. Lo sapevano. Eccome se lo sapevano ...

