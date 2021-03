LIVE Atletica | Europei 2021 in DIRETTA | Tamberi si qualifica in scioltezza | fuori Rosa e Trio

(Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.34 Lo spagnolo Fontes è primo nella seconda batteria, seconda piazza per il britannico Copeland. Riesce a staccare un tempo valido per il ripescaggio l’irlandese Coscoran. 20.29 Nella seconda batteria dei 1500 metri non ci sarà nessun italiano ai nastri di partenza. 20.26 Lo spagnolo Gomez chiude in testa la prima batteria. Per Joao Bussotti non arriva il primato personale: l’azzurro trova un tempo di 3:44.76 e non riesce arsi. 20.20 Mancano pochi attimi alla partenza delle quattro batterie dei 1500 metri piani maschili. Nella prima heat vedremo impegnato l’azzurro Joao Bussotti. 20.17 A giudicare da queste prime battute del salto in alto, è altamente probabile che per la vittoria finale i favoriti saranno il nostro Gianmarcoe il bielorusso Maksim ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica

OA Sport

Dal 4 al 7 marzo la città di Torun, in Polonia, ospiterà i Campionati Europei Indoor diLeggera. La squadra azzurra è già arrivata in ...Ma la differenza tecnica ein campo è stata evidente. È vero che il match ha preso la piega giusta per il Bayern sin da subito, ma è altrettanto vero che i valori visti in campo sono ...Otto azzurri nella prima sessione degli Europei indoor di Torun. Gianmarco Tamberi con il nuovo look biondo platino è in pedana per le qualificazioni del salto in alto. Diretta t ...Day 1 a Torun: in gara otto azzurri, Tamberi con il nuovo look biondo platino in pedana per le qualificazioni del salto in alto (in aggiornamento). DIRETTA TV RaiSport Otto azzurri nella prima session ...