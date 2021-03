La resa di Amadeus: “No di Celentano e Benigni confermano che quest’anno Sanremo è un non-evento” (Di giovedì 4 marzo 2021) Se non è una resa, poco ci manca. Le parole con cui Amadeus commenta in conferenza stampa il nuovo crollo dell’audience della seconda serata dell’edizione 2021 del Festival Sanremo danno la misura del clima teso, quasi rassegnato, che si respira nell’entourage del conduttore. Che, per spiegare le ragioni di un crollo a suo dire annunciato, torna sui due rifiuti eccellenti della vigilia: quelli di Adriano Celentano e Roberto Benigni. Due pezzi da novanta che hanno fatto la storia del Festival ma che, complice anche la pandemia, l’assenza di pubblico e il clima particolare che si respira nel Paese, hanno preferito declinare l’invito di Amadeus. “Ho grandissimo rispetto dei ‘no’ di Celentano e Benigni. Nel non venire, mi danno la consapevolezza che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Se non è una, poco ci manca. Le parole con cuicommenta in conferenza stampa il nuovo crollo dell’audience della seconda serata dell’edizione 2021 del Festivaldanno la misura del clima teso, quasi rassegnato, che si respira nell’entourage del conduttore. Che, per spiegare le ragioni di un crollo a suo dire annunciato, torna sui due rifiuti eccellenti della vigilia: quelli di Adrianoe Roberto. Due pezzi da novanta che hanno fatto la storia del Festival ma che, complice anche la pandemia, l’assenza di pubblico e il clima particolare che si respira nel Paese, hanno preferito declinare l’invito di. “Ho grandissimo rispetto dei ‘no’ di. Nel non venire, mi danno la consapevolezza che ...

