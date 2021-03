Istat | effetto Covid sull’economia | in Italia “un milione di persone in più in povertà assoluta nel 2020”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Undiinin più rispetto al 2019, ovvero circa +335mila famiglie. Sono queste le drammatiche stime preliminari del, annus horribilis, dell’Istituto nazionale di statistica riguardo agli effetti del-19na. Una situazione, a dire il vero, sotto gli occhi di tutti, ma ora messa nero su bianco dalla freddezza (e precisione) dei dati. Circa 5.6 milioni divivono in, l’1.7% in più dell’anno precedente. Sono il 9.4% della popolazionena. Si parla di due milioni di famiglie (il 7.7% del totale, da 6,4% del 2019) che fanno fatica a racimolare un pasto al giorno e a comprare beni di prima ...

