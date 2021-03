Infermiera scrive sul camice della collega la proposta di matrimonio | ' Lorenzo vuoi sposarmi?' Ma era uno scherzo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Quando stamattina l' ha indossato il, ha notato qualcosa di diverso. C'era infatti scritto 'sposarmì', il nome dell'attuale fidanzato che lavora anche lui come infermiere. La ...

L'HuffPost

Quando stamattina l'infermiera Chiara Vangeli ha indossato il camice, ha notato qualcosa di diverso. C'era infatti scritto «Lorenzo vuoi sposarmì», il nome dell'attuale fidanzato che lavora anche lui come infermiere. Ha fatto il giro del web la foto dell'infermiera con la scritta sul camice 'Lorenzo vuoi sposarmi', Chiara Vangeli, dell'Asst Valle Olona, che in questi giorni è impegnata con una équipe nella vaccinazione.