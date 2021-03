Il pronostico di Crotone-Torino, 26a giornata di Serie A (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo il turno infrasettimanale le squadre torneranno in campo nel weekend per disputare la 26a giornata di Serie A. Crotone e Torino sono impelagate nella lotta per non retrocedere, con i calabresi che sono ultimi in campionato e il Torino invece 18°. I granata inoltre devono recuperare due partite, rinviate per i tanti positivi al Covid, e non sono quindi nelle migliori condizioni. Di seguito il pronostico di Crotone-Torino. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? La stagione di Crotone e Torino finora è stata molto complicata, con le due squadre che ad oggi infatti sarebbero retrocesse. I calabresi sono ultimi in campionato, con il cambio di allenatore dopo il KO contro il Cagliari che per ora non ha sortito ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo il turno infrasettimanale le squadre torneranno in campo nel weekend per disputare la 26adiA.sono impelagate nella lotta per non retrocedere, con i calabresi che sono ultimi in campionato e ilinvece 18°. I granata inoltre devono recuperare due partite, rinviate per i tanti positivi al Covid, e non sono quindi nelle migliori condizioni. Di seguito ildi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? La stagione difinora è stata molto complicata, con le due squadre che ad oggi infatti sarebbero retrocesse. I calabresi sono ultimi in campionato, con il cambio di allenatore dopo il KO contro il Cagliari che per ora non ha sortito ...

periodicodaily : Atalanta, ghiotta occasione Champions contro il nuovo Crotone di Serse Cosmi #seriea #AtalantaCrotone - infoitsport : Atalanta-Crotone, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - pronosti_calcio : Pronostico Atalanta-Crotone 3 Marzo 2021: 25ª Giornata di Serie A - cassapronostici : Pronostico Atalanta – Crotone: Dea padrona del pronostico - periodicodaily : Atalanta-Crotone: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming #AtalantaCrotone -