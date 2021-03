Il pronostico di Chievo-Vicenza | 27a giornata di Serie B

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo il turno infrasettimanale laB prosegue la sua marcia verso il finale di stagione, con le squadre che nel weekend saranno impegnate nella 27a. Al Bentegodi di Verona, lunedì sera, ilaffronterà, in uno dei derby veneti del campionato, il. Le due squadre stanno lottando per obiettivi diversi, ma la sfida si annuncia comunque equilibrata. Di seguito ildi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Come detto le due squadre sono in lotta per obiettivi diversi, con il5° a quota 42 punti e il13° a quota 31. Nonostante ciò ilultimamente ha rallentato nettamente la sua corsa, con 3 KO nelle ultime 4 partite. Finalmente però ...