“Il mio cuore è a mille, sto tremando…”. Bianca Guaccero scoppia in lacrime a Detto Fatto. L’emozione è fortissima e non si trattiene (Di giovedì 4 marzo 2021) Momento molto intenso per Bianca Guaccero nell’appuntamento del 4 marzo di ‘Detto Fatto’. Aveva preannunciato nelle scorse ore che avrebbe avuto l’occasione di invitare un ospite che le avrebbe provocato sia stati d’animo gioiosi che commozione. Ed è stato proprio così, visto che le lacrime sono scese copiose sul volto della padrona di casa. Non è proprio riuscita a trattenersi ed ha pianto davanti alle telecamere, emozionando sicuramente anche tantissimi telespettatori. In una precedente puntata la conduttrice Rai era invece incorsa in una gaffe pazzesca. Parlando di Barbara Paolombelli Bianca Guaccero ha commesso una gaffe sbagliando il suo nome. Nel dettaglio, Jonathan ha raccontato come la presenza di Barbara Palombelli, volto Mediaset, sul palco dell’Ariston abbia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Momento molto intenso pernell’appuntamento del 4 marzo di ‘’. Aveva preannunciato nelle scorse ore che avrebbe avuto l’occasione di invitare un ospite che le avrebbe provocato sia stati d’animo gioiosi che commozione. Ed è stato proprio così, visto che lesono scese copiose sul volto della padrona di casa. Non è proprio riuscita a trattenersi ed ha pianto davanti alle telecamere, emozionando sicuramente anche tantissimi telespettatori. In una precedente puntata la conduttrice Rai era invece incorsa in una gaffe pazzesca. Parlando di Barbara Paolombelliha commesso una gaffe sbagliando il suo nome. Nel dettaglio, Jonathan ha raccontato come la presenza di Barbara Palombelli, volto Mediaset, sul palco dell’Ariston abbia ...

rtl1025 : ?? Gaia ?? ?? Cuore amaro ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? ' Ma il mio cuore è amaro Un disordine raro Io non v… - IlContiAndrea : In radio #MusicaLeggerissima di Colapesce e Dimartino pomperà tantissimo. A Sanremo crescerà piano piano. La canzon… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - marialves53 : RT @DavLucia: “Tu Non c’è un altra forma del mondo che si appoggi al mio cuore con quel tocco,quell’orma. Tu Mariangela Gualtieri #Incant… - ackvles : Ciao amarello del mio cuore ???????? #Sanremo2021 -