Il live action di Pinocchio presenta la Fata Turchina e il Grillo

Pinocchio diventerà un live action, con la regia di Robert Zemeckis e un cast che si sta componendo, scopriamo chi saranno la Fata Turchina e il Grillo Parlante Il live action Disney di Pinocchio è sempre più vicino alla sua produzione, con un cast che si sta piano piano formando e la regia di Robert Zemeckis. Questo film sarà realizzato con la tecnica CGI, quella ormai più utilizzata nei recenti live-action e che permette di cogliere al massimo l'interpretazione degli attori e delle attrici nei personaggi della storia. Il live action Disney di Pinocchio e due nuove conferme nel cast Altri personaggi stanno iniziando ad avere volto e voce e sono la ...

Ultime Notizie dalla rete : live action Pinocchio, new entry nel cast Si ampia il cast di Pinocchio , nuovo adattamento del romanzo di Carlo Collodi che sarà la versione live action del classico Disney del 1940. Jospeh Gordon - Levitt doppierà il Grillo Parlante (che nella trasposizione americana si chiama Jiminy Cricket), mentre Cynthia Erivo (candidata all'Oscar con ...

