I dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo è stata vista nella sua prima parte da 10.113.000 telespettatori, con il 41,2 per cento di share. La seconda parte, invece, è stata vista da 3.966.000 spettatori, con uno share del Leggi su ilpost (Di giovedì 4 marzo 2021) La71esima edizione deldiè stata vista nella sua prima parte da 10.113.000 telespettatori, con il 41,2 per cento di share. Laparte, invece, è stata vista da 3.966.000 spettatori, con uno share del

FabioSava : I dati AUDITEL di #Sanremo2021 non mi stupiscono. Edizione davvero bruttina... lenta, noiosa, ripetitiva... canzoni… - ilpost : I dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo - SuperGuidaTV : Gli Ascolti TV della seconda serata del Festival di Sanremo ???? #ascoltitv #ascolti #auditel #Sanrem2021 #Sanremo21… - Dario12116895 : RT @geidief: Come vorrei che i dati Auditel li comunicassero solo alle emittenti e non li rendessero pubblici. Ci eviteremmo tante di quell… - RadioSoap2 : RT @radiostonata: Alle 10.00 si 'commentano i commenti' sui dati #Auditel IN DIRETTA! RadioSoap presenta #ASCOLTITV Chi avrà vinto la serat… -