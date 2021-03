Guardiola | “Lavorare in Inghilterra | nel Paese di Shakespeare | dei Beatles | è un privilegio”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 4 marzo 2021) Pep, tecnico del Manchester City, ha parlato in una chiacchierata on line su Bt con Rio Ferdinand. Il catalano ha espresso la sua gioia di poter allenare in, unspeciale. Queste le sue parole: “Non voglio dire che non stavo bene a Barcellona o Monaco, anzi, ma avevo il sogno di venire qui, dineldi, dei, degli Oasis, tra teatri e cinema… Non è solo per il calcio, questoè speciale”. E’ quanto afferma il tecnico spagnolo, sbarcato nel 2016 al City: “Mi sentivo del tutto a casa a Barcellona, la mia squadra. Così al Bayern: non puoi immaginare che club, che città… E’ unesserci stato ma qui dopo 4-5 anni, mi sento così bene”. E non solo per i risultati ...